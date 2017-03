neues deutschland: Kommentar: Nur konsequent - über das neue Revierkonzept für die Lausitz

Berlin (ots) - Viele Experten meinten schon jahrelang, derirgendwann unumgängliche Ersatzneubau des BraunkohlekraftwerksJänschwalde sei nicht nur wegen des Klimaschutzes fragwürdig, sondernauch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus bedenklich. Ohne dasKraftwerk wird der neue Tagebau Jänschwalde-Nord nicht mehrgebraucht.Angeblich soll dies zumindest zuletzt bereits der schwedischeStaatskonzern Vattenfall gewusst haben. Die Planungen für den Tagebausoll Vattenfall nur deshalb nicht aufgegeben haben, um den Preis beimVerkauf seiner deutschen Braunkohlesparte hochzutreiben. Die jetzigeVerzichterklärung der Lausitzer Energie AG ist also nur konsequent.Überraschend kommt die Entscheidung trotzdem, denn einen solchenRealitätssinn hätten viele dem neuen Eigentümer nicht zugetraut. DasRevierkonzept und die Erläuterungen dazu klingen keineswegs danach,als sei der LEAG der Verzicht leichtgefallen. Stattdessen werdenBeschwerden über die Politik laut, die der Braunkohleförderung mitihrem Agieren einen Strich durch die Rechnung mache.Das Ende des Braunkohlezeitalters ist damit in der Lausitz abernoch lange nicht gekommen. Im sächsischen Tagebau Nochten soll esunbedingt weitergehen und möglichst auch im brandenburgischen TagebauWelzow-Süd. Zuletzt musste in der Niederlausitz das Dorf Horno denAbraumbaggern weichen. Proschim könnte noch drankommen. DieAuseinandersetzungen darum werden weitergehen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell