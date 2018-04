neues deutschland: Kommentar zu Notfallambulanzen: Weniger Rettungsstellen, mehr Qualität

Berlin (ots) - Wollen Sie im Notfall in einem Krankenhaus landen,dessen Rettungsstelle unterbesetzt ist? Vielleicht, weil pro Nachtdort sowieso nur zwei Patienten versorgt werden? Niemand wird das mitBegeisterung bejahen, jeder erwartet im Ernstfall eine umfassende,schnelle und sichere medizinische Versorgung. Das soll nun inDeutschland in deutlich weniger Krankenhäusern möglich sein. 628Kliniken könnten nach dem gestrigen Beschluss des GemeinsamenBundesausschusses für das Gesundheitswesen (G-BA) aus dieserVersorgungsform herausfallen. Diese Häuser erhalten künftig für dieBehandlung von Notfällen, also für Personal und Ausstattung, keinzusätzliches Geld mehr.1120 Krankenhäuser bekommen die Mittel weiter. Das sind immer nochmehr, als die Kassenärzte nach einer aktuellen Studie veranschlagen.Danach wären schon 736 Notfallzentren völlig ausreichend, um 99,6Prozent der Bürger in einer halben Stunde jede notwendige ärztlicheHilfe zu garantieren. Die Zahlen zeigen, wo die Reise hingeht,vermutlich sogar mit Qualitätsgewinn.Die Krankenhausplanung in Deutschland funktioniert bislangschlecht. Im internationalen Vergleich haben wir zu viele unddarunter auch zu viele kleine Kliniken. Der G-BA könnte mit seinemBeschluss jetzt die Weichen in Richtung Veränderung stellen - indemerst einmal die Notfallversorgung konzentriert wird.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell