neues deutschland: Kommentar: Der Nobelpreis soll strahlen

Berlin (ots) - Nach Friedensnobelpreisen für die Kriegsführer undWaffenexporteure Barack Obama 2009 und die Europäische Union 2012 hatdas Komitee dieses Jahr fast alles richtig gemacht. Mit dem Preis fürdie UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad wird sowohl das Leid einerganz normalen jungen Frau anerkannt als auch der dringend nötigeEinsatz der Aktivistin gegen sexuelle Gewalt im islamischen Kontext.Die 25-jährige Jesidin weiß nach der Gefangenschaft durch den IS,wovon sie spricht, und bringt damit selbst gestandeneEU-Parlamentarier zum Weinen. Bestenfalls strahlt ihr Preis auf dieArbeit anderer gläubiger und nicht gläubiger Feministinnen, die seitJahren auf sexistische Gewalt im Namen des Islam aufmerksam machen.Eine weitere Sache ist richtig an der Auswahl. Die Ehrung desFrauenarztes Denis Mukwege aus der Demokratischen Republik Kongozeigt, wie sich afrikanische Männer in beeindruckender Weisefeministisch engagieren. Mukwege und seine Würdigung könnte auchandere Herren - ob Ärzte, ob Aktivisten - zum antisexistischen Kampfinspirieren. Bleibt das »fast«. Bei der zweifellos verdientenAuszeichnung sollte hierzulande eines nicht vergessen werden:Sexuelle Gewalt gibt es nicht nur bei den »Anderen«. Auch der globaleNorden hat seine Konfliktregionen - vom Kindergarten über dieStraßenkreuzung bis zur Ehe. Aber natürlich kann einFriedensnobelpreis auch nicht alles auf einmal in den Fokus rücken.