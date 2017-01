neues deutschland: Kommentar zu Nitrat im Grundwasser: Kosten zahlt die Allgemeinheit

Berlin (ots) - Dem Grundwasser geht es dreckig - noch immer. Soließe sich das Ergebnis des jetzt veröffentlichten Nitratberichts derBundesregierung zusammenfassen. Danach wurde der zulässige Grenzwertzwischen 2012 und 2014 bei knapp einem Drittel der Messstellenüberschritten. Die geplante Novelle der Düngeverordnung soll den ineinigen Regionen schlechten Zustand des Grundwassers zumindestlangfristig verbessern. Nun endlich. Denn seit Jahren streitet dieRegierungskoalition darüber. Zuletzt hatte das CSU-geführteLandwirtschaftsministerium punkten können, indem es strengereNitratregelungen nur für große Betriebe in der Novelle durchsetzte.Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hingegen signalisierte amDienstag bei der Vorstellung des Nitratberichtes, sie wünsche sicheine noch schärfere Verordnung - durchsetzbar war sie offensichtlichnicht. Deshalb hoffe sie auf Nachforderungen aus Brüssel. Von dortbeobachtet die EU-Kommission genau, was sich hierzulande in SachenDüngemittel ändert. Doch nicht weil Brüssel weniger Dünger in derLandwirtschaft fordert, ist der bisherige Entwurf zu wenigambitioniert. Einzig und allein, weil die Lobby der Landwirte inDeutschland nach wie vor zu unbedacht mit dem Thema umgeht. DieKosten durch die schlechtere Wasserqualität, die letztlich dieAllgemeinheit zahlen muss, sind nur ein Beispiel. Der hoffnungsvolleBlick nach Brüssel hilft da wenig.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell