neues deutschland: Kommentar zu Mini-Renten: Armut statt Auskommen

Berlin (ots) - Ein Leben lang arbeiten und dann im Alter denRuhestand mit einer auskömmlichen Rente genießen - diese Rechnunggeht für viele Menschen hierzulande schon lange nicht mehr auf. Fastdie Hälfte aller heutigen Rentner muss ihren Lebensunterhalt mitweniger als 800 Euro bestreiten, das gibt die Bundesregierung unterBerufung auf Zahlen für 2016 zu.Doch die reine Zahl der Niedrigrentenbezieher gebe keine Auskunftdarüber, wer wie gut im Alter lebe, lässt sich aus der Antwort desArbeitsministeriums beschwichtigend herauslesen. Es komme schließlichauf das Gesamteinkommen des jeweiligen Haushaltes an, und das sei inden Zahlen nicht erfasst. Dass viele Senioren aber allein leben,beziehungsweise ihre Partner ebenfalls niedrige Renten bekommen,lässt das Ministerium dabei außer Acht.Doch selbst wenn das Gesamteinkommen allen Haushaltsangehörigeneinen guten Lebensstandard im Alter sichern sollte, ist das keineannehmbare Rechtfertigung Hunderttausender Mini-Renten: Eigentlichsollten die Löhne so hoch und das gesetzliche Rentensystem so gutausgestaltet sein, dass jeder im Alter auf eine angemessene Rentezurückgreifen kann. Dass das nicht der Fall ist, liegt an derneoliberalen Politik der vergangenen Jahrzehnte - und an der Politikwäre es auch, daran etwas grundlegend zu ändern. Doch wer meint, 800Euro Rente seien kein ausreichender Grund, Angst vor Armut zu haben,sieht wohl auch in Zukunft keinen ausreichenden Grund, dasRentensystem armutsfest zu machen.