neues deutschland: Kommentar zu Martin Schulz: Revolutionäre Großschreibung

Berlin (ots) - Hoffte Kanzlerkandidat Martin Schulz anfangs noch,dass so manch ein halbwegs geneigter Wähler ein beeinträchtigtesLangzeitgedächtnis hat und die Rolle seiner Partei bei der Agenda2010 oder dem Drama um Griechenland bereits wieder verdrängte, sohofft der SPD-Mann vermutlich nun, dass das Wahlvolk mittlerweilesogar nicht mehr weiß, was derzeit geltendes Recht ist. Man könnteauch sagen, Schulz bringt das Arbeitslosengeld Q alsWahlkampfversprechen ins Spiel, weil es das kleine Arbeitslosengeld qbereits gibt. Denn Sozialrechtsexperten und Menschen, die schon malin den Genuss einer Weiterbildung während eines ALG I-Bezugs kamen,wissen, dass eine solche Maßnahme bereits jetzt das Anrecht aufArbeitslosengeld verlängert. Zwar nicht eins zu eins, wie es Schulzfordert. Aber immerhin kriegt man schon heute für zwei MonateWeiterbildung einen Monat ALG I obendrauf. Insofern ist dasRevolutionäre an Schulz nicht seine Abkehr von der Agenda 2010, weildiese Abkehr bei genauerem Betrachten viel weniger radikal ist, alses so manch ein SPD-Wahlkampfstratege den auf Politikwechselhoffenden Wählern weismachen will. Schließlich muss man je nachWahlausgang auch mit Union oder FDP koalieren können. Und da darf manals SPD-Kanzlerkandidat nicht zu sozialdemokratisch in seinenWahlkampfversprechen sein. Also ist das einzig wirklich Neue beimKanzlerkandidaten Schulz seine revolutionäre Großschreibung beim ALGQ.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell