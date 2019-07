neues deutschland: Kommentar zu den Luftangriffen auf ein Flüchtlingslager in Libyen

Berlin (ots) - 53 Tote, 130 Verletzte - das ist die traurige Folgeeines Luftangriffes auf ein Internierungslager für Flüchtlinge beiTripolis. Doch es gibt noch eine weitere Zahl, die genauso wichtigist und gerade bei einer solchen Gräueltat in den Hintergrund rückt:6000. Laut Angaben des libyschen Ministeriums zur Bekämpfung derillegalen Migration werden derzeit 6000 Menschen inInternierungslagern festgehalten, die von der NationalenEinheitsregierung mit massiver Finanzspritze der EU unterhaltenwerden. Die Zustände dort sind bekannt: Folter, Missbrauch und sogarSklavenhandel durch die Kämpfer der Einheitsregierung. Augenzeugenaus dem bombardierten Lager bei Tadschura berichteten, dass nach demersten von zwei Einschlägen die örtlichen Milizen mit Schüssen dieMenschen vor einer Flucht aus ihrer Baracke gehindert hätten. Derzweite Einschlag traf dann genau diese.Die EU ist nicht für die Angriffe vom Mittwoch verantwortlich. DasMorden der lokalen Machthaber in Libyen steht und fällt nicht mit denMillionen aus Brüssel. Doch die EU ist mitschuldig daran, dass dieseMenschen zwischen den Fronten eines Bürgerkriegs inhaftiert werden -angeblich auch, um sie vor einer lebensgefährlichen Überfahrt nachEuropa zu schützen. Am Donnerstag verkündete sogar überraschend derInnenminister der Einheitsregierung, man erwäge nun die Schließungaller Lager. Die EU sollte diese Idee unterstützen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell