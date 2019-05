neues deutschland: Kommentar zu den Lese- und Schreibfähigkeiten in Deutschland

Berlin (ots) - Die Alphabetisierung hat in den vergangenen JahrenFortschritte gemacht. Es gibt wohl weniger Menschen, die nur weniglesen und schreiben können. Das ist natürlich zu begrüßen.Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) verbucht das Ergebnis einerStudie der Uni Hamburg als Verdienst der Bundesregierung - die mitdem Alphabetisierungspakt 2016 Mittel für die Forschung, Vernetzungvon Initiativen und eine Kampagne gegen die Stigmatisierung auf denWeg gebracht hat. Doch damit alleine ist es freilich nicht getan. Esbleibt eine gesellschaftliche Aufgabe, möglichst allen MenschenZugang zur Schrift zu ermöglichen. Dass dies keine leichte ist, zeigtdie nur geringe Annahme von Alphabetisierungskursen. Gerade einmal41.018 Personen nahmen 2017 bundesweit daran teil. Die Gründe dafürsind unterschiedlich. Es mag die Zeit fehlen oder die Scham ist groß.Aber auch das Geld spielt bei manchen eine Rolle, denn die zumeist anden Volkshochschulen angebotenen Kurse sind in der Regel nichtkostenfrei. Die Hürden für eine Teilnahme sollten aber so niedrig wiemöglich gehalten werden, um diese ohnehin stigmatisiertePersonengruppe zu erreichen. Zweifellos wäre eine weiterhinerfolgreiche Alphabetisierung auch ein gesellschaftlicherFortschritt. Denn viele Analphabeten drohen rasch in prekäreLebenslagen zu gerateen und damit in die Abhängigkeit von staatlichenTransferleistungen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell