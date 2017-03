neues deutschland: Kommentar: Kuchen-Rhetorik - zu Theresa Mays Brexit-Erklärung

Berlin (ots) - Kuchen, so lautet ein englisches Sprichwort, kannman entweder essen oder haben. Die britische Politik versucht sichderzeit am Beweis des Gegenteils: Brexit-Fan und AußenministerJohnson formulierte das so: »Ich bin fürs Haben und Verzehren.« SeinePremierministerin, die am Mittwoch den von ihr unterschriebenenScheidungsbrief nach Brüssel schickte (wo er eintraf), hielt parallelim Unterhaus eine »Kuchen essen und behalten«-Rede. Nicht ihre erste.Nachdem sie lange mit der Plattitüde »Brexit heißt Brexit« auffiel,ist ihre Masche inzwischen, eine Entscheidung, die sie nicht wollteund die große Nachteile für Großbritannien bringt, als Weg in einelichte Zukunft zu verkaufen. »Die besten Tage liegen noch vor uns«,sagte May. Sie habe eine Vision und einen Plan für ein besseres,stärkeres, faireres Großbritannien. Trotz der gelegentlichsozialdemokratischen Rhetorik ist damit freilich nicht zu rechnen.Ihre Regierung droht damit, den Steuerwettlauf nach unten anzuheizen.Von den versprochenen Investitionsprogrammen ist wenig in Sicht.Aber nicht nur May frönt der »Kuchen essen und behalten«-Rhetorik,die durch eine marktliberale Politik konterkariert wird. IhrScheidungspartner, die EU, ebenso. Soziale und wirtschaftlicheUngleichheiten sollen gemeinsam bewältigt werden, heißt es in derErklärung von Rom vom Samstag. Aber nicht einmal die europäischeSchuldenkrise brachte eine Abkehr von der neoliberalen Politik. Dassauch das mit EU-Verdruss und Nationalismus zu tun haben könnte, wirdin Brüssel nicht gesehen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell