neues deutschland: Kommentar zu Konflikt Türkei-Niederlande: Gewollte Eskalation

Berlin (ots) - Der Streit zwischen der niederländischen und dertürkischen Regierung eskaliert munter. Aus Ankara hagelt esgeschmacklose Nazivergleiche, während Den Haag eine türkischeMinisterin des Landes verweist und brutal gegen Demonstrantenvorgeht. Die Bundesregierung hält sich hier spürbar zurück. Merkelbangt offenbar um ihren Flüchtlingsdeal, der Erdogan dazuverpflichtet, Geflüchtete nicht gen Europa ausreisen zu lassen. Dochin Berlin weiß man, dass der türkische Präsident den Deal jederzeitaufkündigen kann. Im Wahljahr eine neue Flüchtlingskrise: Nichtsfürchtet die Kanzlerin mehr. Und so verzichtet Berlin auf Maßnahmen,die Ankara provozieren könnten. Vielleicht tut die Kanzlerin so genaudas Richtige, wenn auch aus den falschen Motiven. Denn die Eskalationdes Streits um die Wahlkampfauftritte von AKP-Politikern passt inszynische Kalkül Erdogans. Der türkischen Öffentlichkeit wirdsuggeriert, das Vorgehen der Niederländer richte sich nicht gegenErdogan und seine Entourage, sondern gegen das ganze türkische Volk.Und so stellt sich selbst die kemalistische CHP-Partei, die für einNein beim Referendum wirbt, nun hinter den Präsidenten. Auf deranderen Seite agiert der niederländische Premier Mark Rutte ebenfallsim Wahlkampfmodus, weil ihm der der islamophobe Rechtspopulist GeertWilders im Nacken sitzt. Beide Seiten haben also derzeit keinInteresse, den Streit beizulegen.