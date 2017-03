neues deutschland: Kommentar: Kalte Schulter für Klimaschutz - über den klimapolitischen Rollback in den USA

Berlin (ots) - »Wir sind noch dabei herauszufinden, wie groß dieBedrohung durch den Klimawandel ist.« Man könnte eigentlich darüberlachen, was das US-Außenministerium gerade von sich gab, doch es istbitterer Ernst: Während die Erderwärmung im vergangenen Jahr einenneuen Höchststand erreicht hat und auch in Teilen der USA längst diekatastrophalen Folgen zu spüren sind, gibt man sich in Washingtonnoch zweifelnd.Nicht das Zweifeln an der Existenz des Klimawandels ist angesagt,sondern pure Verzweiflung angesichts des klimapolitischen Rollbacksin den USA. Präsident Donald Trump hat einen Klimawandelleugner zumChef der einflussreichen Umweltbehörde EPA gemacht und allenBundesbehörden untersagt, sich zu dem Thema zu äußern.Klimaschutzprogramme werden zusammengestrichen, Beschränkungen fürÖlprojekte und Kohlekraftwerke gelockert. Vor allem soll es keineZahlungen an den UN-Entwicklungsländerfonds geben - einer derzentralen Bausteine des Weltklimaabkommens von Paris.Wohin die Reise geht, bleibt dennoch abzuwarten: Die USA sind mehrals die Bundesebene, und viele Bundesstaaten und Städte setzen weiterauf ambitionierten Klimaschutz. Es besteht aber die Gefahr, dassandere Länder das schlechte Vorbild der USA als Vorwand nutzen, umsich ebenfalls von weltweit vereinbarten Zielen zu verabschieden.Wenn der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen dem Klimaschutz diekalte Schulter zeigt, wird das nicht folgenlos bleiben.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell