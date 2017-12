neues deutschland: Kommentar: Jesus Christus ist kein Vorbild für die Politik

Berlin (ots) - Alle Jahre wieder erreicht uns die Nachricht, dieArmut sei abermals schlimmer geworden. Diesmal in der Tafel-Variante,nach der doppelt so viele Rentner der Nahrungsmittelspenden bedürfenwie noch vor zehn Jahren. Hinter dieser Nachricht, treffsicher dreiTage vor Weihnachten platziert, steckt ein unmissverständlicher, dochleider sehr unüberlegter Appell an die Bundesregierung. Liebe FrauMerkel, schneid dir eine Scheibe ab von Jesus, sei gütig zu deinenSchäfchen. Dies ist eine unpolitische Forderung, sie ist gefährlichund im Kern antidemokratisch. Ein Staat, der vorgibt, aus Güte zuhandeln, ist in Wahrheit ein autoritärer Staat. Nichts garantiert,dass er nicht im nächsten Moment schon zur gierigen Kleptokratiemutiert. Wer einen Staat allen Ernstes um Güte bittet, denkt nochimmer wie ein Untertan von Louis XIV. Wer hingegen etwas Zeitgemäßesgegen Armut unternehmen will, muss für Rechte streiten.Hartz-IV-Sätze muss man erhöhen. Vielleicht auch ein Grundeinkommeneinführen. Jedenfalls braucht es einklagbare Rechtsansprüche. Nur sokönnen sich Bürger aus Armut befreien. Wer möchte, soll die Armen anHeiligabend trotzdem gerne zu sich nach Hause einladen und denbiblischen Laib Brot mit ihnen teilen. Es würde ein unvergesslichesWeihnachtsfest. Es wäre ein Zeichen der Liebe inmitten sozialerKälte. Doch sollte man gütige Taten wie diese auf keinen Fall mitPolitik verwechseln.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell