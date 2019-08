neues deutschland: Kommentar zu Italien: Koalition der Feinde

Berlin (ots) - Die Fünf-Sterne-Bewegung und die DemokratischePartei (PD) waren sich jahrelang spinnefeind. Sie haben nur deshalbeine Koalition in Italien vereinbart, um Neuwahlen und damit den Siegeines rechtsradikalen Bündnisses um Lega-Chef Matteo Salvini zuverhindern. Das ist zu begrüßen. Es wird sich aber noch zeigen, obauch ein umfassender Politikwechsel vollzogen wird. Zwar hat die PDeine andere Migrationspolitik angemahnt, dafür müssten die Sterneallerdings ihre mit der Lega beschlossenen unmenschlichen Maßnahmengegen die Seenotrettung auf dem Mittelmeer rückgängig machen.Zudem werden die Koalitionspartner nur dann die Mehrheit derBevölkerung hinter sich bringen, wenn sie die Erwartungen in derSozial- und Arbeitsmarktpolitik erfüllen. Im armen Süden haben vieleMenschen die Sterne unterstützt, weil diese ein Grundeinkommenversprochen haben. Doch die Ernüchterung folgte schnell. VieleBetroffene, wie kinderreiche Familien, wurden von der Zuwendungausgeschlossen. Der Aufstieg der Sterne hing eng mit der neoliberalenPolitik des einstigen PD-Chefs und Ministerpräsidenten Matteo Renzizusammen, der zahlreiche sozialdemokratische Wähler vergrault hat.Sein Nachfolger Nicola Zingaretti blinkt links. In Zeiten knapperKassen und Vorgaben aus Brüssel sind die Möglichkeiten jedochbegrenzt. Die EU-Kommission sollte Italien hier mehr Spielräumelassen, damit das Land nicht eines Tages von Neofaschisten übernommenwird.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell