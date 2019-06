Berlin (ots) - Privatsphäre, erinnern Sie sich noch? Die wurdedamals abgeschafft gegen das Versprechen, dass der Kühlschrankalleine einkaufen könne und man sich nicht mehr zum Lichtschalterbewegen müsse. So könnte es einst heißen, wenn es um dieschlechtesten Geschäfte der Menschheitsgeschichte geht. Für dieMenschen.Für den Staat und seine Institutionen, die zwar ebenso vonMenschen geführt und besetzt werden, scheinen Dinge wie Privatsphäreund der dazugehörige Datenschutz nur dazu da zu sein, schnellstensabgeschafft zu werden. Begründungen dafür sind so durchgekaut wieabgedroschen - wahlweise müssen »Terror« oder zumindest »kapitaleVerbrechen« herhalten. Interessanterweise nie »Verbrechen desKapitals«, aber das würde es nicht besser machen.Doch so lange Menschen für die Bequemlichkeit durch »smarteKühlschränke« Geld ausgeben und ihre potenzielle wie immerwahrscheinlicher werdende Ausspähung auch noch selbst bezahlen -solange muss man bei den Begründungen wohl keine geistigeFlexibilität an den Tag legen: Schwächung der Sicherheit imMobilfunkstandard 5G? Wegen Terror. Zwang zu entschlüsseltenMessengerdiensten? Wegen Terror. Daten autonom fahrender Autos?Brauchen wir wegen, na Sie wissen schon, warum. Angst brauchen Sienatürlich keine zu haben: SIE haben doch nichts zu verbergen, oder?Und jetzt denke man sich seine ganze Datenspur im Lichte eineranderen Regierung. Wird es nun doch ein wenig unbequem?Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell