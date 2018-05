neues deutschland: Kommentar zu den Hausbesetzungen in Berlin und Potsdam

Berlin (ots) - Bei Hausbesetzungen hört für Konservative der Spaßauf. Mit Schaum vorm Mund wird von Rechtsbruch und Kriminellenschwadroniert, denen mit der ganzen Härte des Rechtsstaats begegnetwerden müsse. Wer so die linken Aktivisten beschreibt, die amWochenende in Berlin und Potsdam leer stehende Häuser besetzt haben,hat den Bezug zur Realität verloren. Hier wurden nicht wie früher inder Hamburger Hafenstraße oder der Mainzer Straße in Berlin militantbesetzte Häuser verteidigt, sondern es wurde mit einerstadtpolitischen Aktion der Finger in die Wunde der grassierendenWohnungsmisere gelegt. Denn dass allein in Berlin mindestens neunWohnhäuser leer stehen, ist ein Skandal - schließlich steigt dieWohnungslosigkeit, und bezahlbarer Wohnraum fehlt an allen Ecken undEnden. Da ist spekulativer Leerstand kein Kavaliersdelikt, sondernebenso ein Rechtsverstoß. Im Artikel 14 des Grundgesetzes heißt esklipp und klar: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleichdem Wohle der Allgemeinheit dienen.« Es ist deshalb richtig, dassRot-Rot-Grün in Berlin jüngst das Zweckentfremdungsverbots-Gesetzverschärft hat, wonach auch - nach einer Entschädigung - enteignetwerden kann, wenn Wohnraum nicht zur Verfügung gestellt wird. Mit demPolizeieinsatz in Berlin gegen die Besetzer hat dasMitte-links-Bündnis unterdessen Sympathien verspielt. Wer mehr Druckvon der Straße im Mietenkampf fordert, darf sich nicht wundern, wennAktionen folgen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell