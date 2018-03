neues deutschland: Kommentar: Hartz IV wankt, fällt aber nicht

Berlin (ots) - Besser spät als nie: Auch in der SPD mehren sichdie Stimmen, dass Hartz IV nicht das Ende der sozialpolitischenGeschichte sozialdemokratischer Errungenschaften gewesen sein kannund darf. Noch ist die Parteispitze zwar nicht bereit, diesenKernbestandteil der Agenda 2010 für gescheitert zu erklären, wie esdie einst mitverantwortlichen Grünen inzwischen tun. Niemand sollteerwarten, dass die SPD mal eben das größte Umbauprojekt des deutschenSozialstaates als eigene Lebenslüge anerkennt, da die Genossenselbiges über Jahre als ihren größten Erfolg verkauften.Linke sollten nun nicht den Fehler begehen, die zarten Ansätzeeines vorsichtigen Umdenkens in der SPD mit den erwartbarenBeißreflexen über die »neoliberale Sozialstaatsvernichterpartei« zuzerreden. Denn: Michael Müllers Vorschlag für ein »solidarischesGrundeinkommen« erinnert stark an die LINKEN-Forderung nach einemöffentlich geförderten Beschäftigungssektor.Ein notwendiges Ende von Hartz IV bedeutet die Idee nicht, wohlaber den Versuch, schrittweise mit einem System zu brechen, dasMenschen entmündigt und gegeneinander ausspielt. Es ist absolutrichtig, radikal mehr als das zu wollen, doch linke Mehrheiten müssenerst reorganisiert werden. Jeglicher Ansatz dafür sollte auch in derSPD gestärkt werden, möge er auch klein sein. Vielleicht hilft derRückgriff auf das bekannte Agenda-Leitmotiv: Linke sollten dieGenossen fördern, aber auch fordern.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell