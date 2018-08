neues deutschland: Kommentar zu Flüchtlingspolitik und CSU-Wahlkampf: Erbärmliche  Bilanz

Berlin (ots) - Ziehen wir doch einmal kurz Bilanz. Zur»Flüchtlingspolitik« der Bundesregierung und insbesondere der CSU,die dieses Thema nicht mehr loslässt. Ja fast schon pathologischBesitz ergriffen hat vom Spitzenpersonal der Regionalpartei. Auf der»Habenseite« stehen da viel Symbolpolitik für ganz Rechtsaußen, diegezielte Verrohung der Sprache, die Diskreditierung vonFlüchtlingshelfern und Seenotrettern, die ihre Wirkung zeigt. Hey,und ein zunächst supertolles Abkommen mit Spanien, das völligirrelevant ist, aber fast die Unionspartnerschaft gesprengt hätte.Und vor allem die Politik völlig lahmgelegt hat. Erneut. Denn manerinnere sich, schon die Regierungsbildung lahmte, weil es scheinbarkeine wichtigeren Themen mehr gibt, als möglichst schlechteBedingungen für Flüchtlinge zu schaffen.Das begeistert AfD-Anhänger und sonstige Menschenfeinde, bringtaber für Otto Normalverbraucher und seine Sorgen absolut nichts. Nurweil es jetzt sogenannte Ankerzentren gibt, hat sich die Lage derArmutsrentner verbessert? Weil der afghanische Azubi aus Bayernabgeschoben wird, löst sich die Wohnungskatastrophe in München auf?Weil Leute im Mittelmeer verrecken, ist die Zukunft der deutschenLandwirtschaft auch in Zeiten des Klimawandels gesichert?Aber warum hart - oder überhaupt einmal - an drängenden Fragenarbeiten, wenn es so einfach ist, sich mit Hetze, Streit undSelbstdarstellung zu beschäftigen? Wie es aussieht, fragen sich daszunehmend auch die Wähler.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell