neues deutschland: Kommentar zu Flüchtlingsdeal mit der Türkei als politischer Realität: Faktenzwang

Berlin (ots) - Ein Jahr gibt es nun den Deal mit der Türkei, dieversprach, der EU die Flüchtlinge vom Leib zu halten. Fast ebensolange droht Ankara mit Kündigung, um seinen Interessen Nachdruck zuverleihen. Und auch die Warnungen, sich von Erdogan nicht erpressenzu lassen, werden von Argumenten gegen den Deal begleitet. Und doch:Was brächte eine Kündigung außer neuem Chaos und Missklang imWettbewerb der schrillen Töne? Zwischen zwei und drei MillionenMenschen sind in der Türkei gestrandet. Die EU hat längst Tatsachengeschaffen. Menschen werden an der griechischen und der bulgarischenGrenze zurückgeschickt, wenn sie den Landweg wählen, die Balkanrouteist versperrt. Zur See ist die NATO zum »Schutz der EU-Außengrenze«in Stellung gegangen, in Griechenland harren die Menschen seitMonaten in Hotspots aus, die offenbar nicht einmal »Lager« zu nennensind. Was würde geschehen, wenn der Vertrag gekündigt würde? Diebetroffenen Menschen würden vermutlich bleiben, wo sie sind. Wennihnen nicht in gleichem Moment die EU-Grenzen geöffnet würden, dürftesich ihre Lage weiter verschlechtern, denn Ankara erhielte keineGelder mehr. Vielmehr sollte die EU darauf achten, dass diese auchfließen und so eingesetzt werden, dass Kinder in den Lagern derTürkei nicht arbeiten müssen, weil das erbärmliche Leben ihrerFamilien keinen anderen Ausweg lässt. Vielleicht wäre es Zeit für einneues Abkommen mit Ankara. Eines, das die Betroffenen nicht zurVerhandlungsmasse degradiert, sondern Perspektiven gibt.