neues deutschland: Kommentar: Europa unterentwickelt Afrika

Berlin (ots) - »Unsere Berufung ist es, Afrika zu entwickeln, undnicht, Flüchtlinge nach Europa zu schicken.« Diese Aussage stammt vonSenegals Präsidenten Macky Sall und sie wird von der EU sogargeteilt: »Wir wollen Gesellschaften in die Lage versetzen, ihreeigenen Geschicke zu lenken«, sagte die EU-Außenbeauftragte FedericaMogherini vor dem Gipfel in Abidjan. Fakt ist, dass alles, was inAbidjan verabredet wurde, nicht im Entferntesten den anstehendenHerausforderungen gerecht wird. Die geplanten »Notfall-Evakuierungen«in den kommenden Tagen oder Wochen, um dem hinlänglich bekanntenFlüchtlings-Sklavenhandel in Libyen etwas entgegenzusetzen, sindbestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auch alle Maßnahmengegen Schlepper werden ihre Wirkung auf die Migrationsanreizeverfehlen: 35 Milliarden Euro überweisen die in der EU-Diasporalebenden Afrikaner pro Jahr in ihre Heimatländer, 21 Milliarden Eurobeträgt die Entwicklungshilfe. Mehr als 60 Prozent der über 1,2Milliarden Einwohner Afrikas sind derzeit jünger als 25 Jahre. Die,die in Afrika keine Perspektiven sehen und die Möglichkeit zurMigration haben, werden ihre Chance zu nutzen suchen. Das ist mehrals legitim. Und das wird sich erst ändern, wenn die EU Afrikaentwicklungsförderliche Handelsbeziehungen einräumt, die Perspektivenschaffen. Das wurde in Abidjan erneut nicht einmal diskutiert.