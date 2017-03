neues deutschland: Kommentar EuGH-Urteil zu humanitären Visa: Torschluss

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Berlin (ots) - Für Aufmerken hatte Generalanwalt Mengozzi mitseiner Empfehlung an den Europäischen Gerichtshof gesorgt.Botschaften von EU-Ländern müssten humanitäre Visa ausstellen undMenschen die Einreise ermöglichen, die in großer Gefahr sind. DasErstaunen rührte aus der Abkehr von aller gegenwärtigen Praxis, ausder kompromisslosen Berufung auf die EU-Grundrechtecharta, die immergelte, wenn EU-Verordnungen angewendet werden, wie auch im Fall derVisaerteilung. Die damit vorgebrachte Rechtsauffassung hätte legaleEinreisen in die EU abseits der Dublin-Regelung möglich gemacht,abseits der Schlepperwege und der Lebensgefahr, mit denen sie häufigverbunden sind. Der Europäische Gerichtshof entschied anders. Visaseien nationales Recht, sie lägen im Ermessen der Staaten. DasGericht hat damit indirekt die rechtliche Gesamtkonstruktionbestätigt, mit der die EU den Zugang von Flüchtlingen erschwert. Dassdiese über einen so dürftigen Rechtsakt wie die Visaerteilungumgangen werden kann, ist abgewendet. Abgesehen von praktischenFolgen wie Schlangen an Botschaften und der Frage, was aus Dublinunter den Bedingungen legaler Einreise geworden wäre. Ganz nebenbeiist damit die Lebensgefahr bei der Einreise quasi in ein Rechtsgutder EU zur Abwendung der Flucht erhoben. Jeder Flüchtling kann ineiner Güterabwägung entscheiden, welche Gefahr er als größer ansieht,die vor der er flieht, oder die, welche ihn erwartet. Mit demEuGH-Urteil ist die Welt mithin wieder in alter Ordnung.