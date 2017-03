neues deutschland: Kommentar: Es geht ums Gegensteuern - über den Rekord bei Dividendenausschüttungen der DAX-Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Berlin (ots) - Das nenne ich mal ein Quandtum Trost - auf eineAusschüttung von rund einer Milliarde Euro dürfen sich dieGeschwister Quandt, ihres Zeichens Hauptaktionäre des AutokonzernsBMW, für das abgelaufene Jahr freuen. Da können natürlich keineanderen Einzelpersonen mithalten - der Rest des absehbarenMilliarden-Geldregens verteilt sich auf viele Schultern. Zwar besitztnur jeder siebte Bundesbürger Aktien oder Fondsanteile, aber überLebensversicherungen, Riester-Verträge oder die betrieblicheAltersvorsorge profitiert schon eine erkleckliche Zahl von Leuten ausder Mittelschicht, die ansonsten über die Niedrigzinsphase schimpfen.Was wenig ändert an der Ungerechtigkeit des Börsenkapitalismus:Wer viel Kapital reinsteckt, bekommt auch viel Dividende raus, fallser sich nicht verzockt hat. Um gegenzusteuern, kann - oder bessergesagt: muss - der Staat eingreifen. Im Steuerrecht findet sich dasgeeignete Instrumentarium, doch leider hat das erste rot-schwarzgeführte Kabinett bei Kapitalerträgen die ungerechte Abgeltungsteuereingeführt, bei der jeder denselben Steuersatz zahlt.Dies möchten inzwischen viele wieder ändern. Das rot-rot regierteBrandenburg hat einen Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht, umKapitalerträge wieder in die Einkommensteuer zu integrieren, undzumindest in der Länderkammer könnte es dafür sogar eine Mehrheitgeben. Bleibt die Frage, ob die gerade viel diskutierte soziale Wendenur Wahlkampfgetöse ist oder doch mehr.