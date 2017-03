neues deutschland: Kommentar: Ernüchterung statt Schulzzug- zum Ausgang der Landtagswahlen im Saarland

Berlin (ots) - Die Schulzomanie reicht nicht bis ins Saarland,jedenfalls nicht, was das Wahlergebnis vom Sonntag angeht. Die klareBotschaft lautet: Die Wähler wollen die Fortsetzung der GroßenKoalition. Die Warnungen der an der Saar beliebtenMinisterpräsidentin verfingen: Wer Annette Kramp-Karrenbauer weiterauf dem Regierungssessel sehen wollte, musste ihrer Partei die Stimmegeben. Die damit gleichzeitig verbundene Warnung vor einer rot-rotenKonstellation mag in dem wertkonservativen Land ebenfalls eine Rollegespielt haben.Nun werden die einen schnell von der Spezifik der Landtagswahl imAllgemeinen und der saarländischen im Besonderen reden, um voreiligenSchlüssen auf die Wahlen in Schleswig-Holstein undNordrhein-Westfalen sowie auf die bevorstehende Bundestagswahlvorzubeugen. Und die anderen werden die Gelegenheit ergreifen, um denSiegeszug der SPD insgesamt in Frage zu stellen. Daran, ob Letzteressich bestätigt, wird sich zumindest zeigen, wie groß diebundespolitische Bedeutung der Saar-Wahl tatsächlich ist.Eine Zeitenwende für das Regieren im Westen geht von diesemWochenende nicht aus. Die Große Koalition wird ihre Arbeitfortsetzen. Auch die SPD-Spitzenkandidatin wird damit leben können.Und selbst wenn die LINKE angesichts der nun verronnenen Regierungs-und Koalitionschance ihren erneut achtbaren Erfolg als Niederlageempfindet - wer weiß, welche Wählerenttäuschung der LINKEN erspartbleibt. Das Saarland ist ein armes Land, und zu verteilen gibt esnichts.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell