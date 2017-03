neues deutschland: Kommentar zu Endlagersuche: Unterirdisch

Berlin (ots) - Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll sind noch alle Fragen offen. Dennoch kommenwir, zumindest wenn es nach dem Willen der Bundesregierung und derGrünen geht, mit dem neuen Endlagersuchgesetz einen großen Schrittvoran: Geht es unverändert durch den Bundestag, dann sind die Fragenformuliert, um deren Beantwortung es künftig ausschließlich gehensoll. Wie bei der Atomkraft üblich, bleibt aber dennoch einerhebliches Restrisiko: Was, wenn sich keine einzige geologischeFormation in Deutschland findet, in der der strahlende Müll für sehr,sehr lange Zeit relativ sicher eingeschlossen werden kann? Insofernist es eine verfrühte Festlegung im Gesetz, dass der Müll möglichsttief unter der Erde wasserdicht und erdbebensicher verbuddelt werdensoll. Dies schließt nämlich die Suche nach etwaigenLagerungsalternativen aus. Auch die von Umweltverbänden gefordertestärkere Bürgerbeteiligung, die das Gesetz nicht allzu ernst nimmt,würde dieses Problem nicht lösen. Im Gegenteil: Es besteht dieGefahr, dass am Ende das ganze Zeugs an einem nur halbwegs geeignetenStandort vergraben wird, an dem die Bevölkerung aber keinenWiderstand leistet. Die Parole »Hauptsache nicht Gorleben« ist auchkeine Lösung. Es geht darum, das Gesetz gründlich zu überarbeiten.Zeitdruck haben nur die AKW-Betreiber, die ihren Abfall zunehmend inZwischenlagern ohne Genehmigung bunkern. Eine übereilte Endlagersuche- das wäre nun wirklich unterirdisch!Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell