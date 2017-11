neues deutschland: Kommentar: Eine Chance für Palästina

Berlin (ots) - Eine Unabhängigkeitsbewegung bedarf starker undanerkannter Führungspersonen. Sie können kraft ihres Charismas sogarnoch ungenügende politische Programmatik ersetzen - eine Zeit lang.Ho Chi Minh war das für Vietnam, Mandela für Südafrika, auch Arafatfür die Palästinenser. Arafat besaß natürliche Autorität und schöpftedaraus Legitimität als politisches Oberhaupt, auch ohne dazu gewähltworden zu sein. Auf seine Nachfolger trifft das nicht in gleicherWeise zu, was ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. Sie, werimmer es auch sei, bedürfen daher einer per Votum erlangtenAutorität. Deshalb ist es für die palästinensische Bewegung von garnicht zu überschätzender Bedeutung, endlich wieder eine von allenPalästinensern gewählte Führung zu haben; von denen im Gazastreifen,im Westjordanland, in allen besetzten Gebieten und denFlüchtlingslagern, soweit dies praktisch realisierbar ist. DemKairoer Beschluss von Dienstagnacht, bis Ende nächsten Jahres überalle Rivalitäten und ideologischen Gräben hinweg Parlaments- undPräsidentschaftswahlen durchzuführen, kommt also enorme Bedeutung zu.Gelingt das Vorhaben im verabredeten Maße, darf der Traum von einemselbstständigen palästinensischen Staat eventuell wieder alsrealistische politische Option betrachtet werden. Im Moment ist siedas nicht. Einiges spricht dafür, dass Fatah, Hamas und alle anderenGruppen das verstanden haben und dass es wohl ihre letzte Chance ist.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell