neues deutschland: Kommentar zu Calgarys Nein zu Olympischen Winterspielen 2026: Stolpern und Stürzen des IOC

Berlin (ots) - »No thanks«, »non merci« - auch Calgary hat dem IOCeine Absage erteilt. So wie unter anderem schon die Münchner »Nein,danke« zu Olympischen Spielen sagten. Die Bewohner jener Städte undRegionen, die über eine Austragung abstimmen können, rammenreihenweise Stoppschilder ein und bauen Stolperfallen, sobald auchnur die Idee Olympischer Spielen im Raum steht - Spiele unter Obhutdes IOC sind hoffnungslos diskreditiert. Und zwar mit jedem Recht.Geschichten von Doping, Korruption, Steuerbefreiungen, aus demRuder laufenden Kosten, Umweltverbrechen und »weißen Elefanten« -nach wenigen Wochen nur noch unnütz in der Landschaft vergammelndeSportstätten - sind ungezählt und gehören zum Allgemeinwissenaufgeklärter Öffentlichkeiten. Allgemein das Abwinken, wenn vom IOCregelmäßig wie phrasenhaft das Versprechen von »wirklicherErneuerung« und »Wir haben verstanden« kommt. Die Spiele endgültiggetötet hat das IOC, indem sie sie künstlich am Leben erhalten haben- und zwar mit den vergangenen Vergaben an Sotschi, Pyeongchang undPeking. Dort war kein wirksamer Widerstand der Bevölkerung zuerwarten - und sie wurden wieder zum Schauplatz von oben erzähltenGeschichten.Sportliche Großereignisse sind in Demokratien nur noch zuvermitteln, wenn sie Versprechen, wie sie die Veranstalter derSpecial Olympics 2023 in Berlin geben, auch halten. Das IOC hat sichverstolpert und will seinen Sturz nur noch nicht wahrhaben.