neues deutschland: Kommentar: Blackbox Mossul - zum Krieg der Anti-IS-Koalition in Irak

Berlin (ots) - Die sogenannte Anti-IS-Koalition zur Eroberung vonMossul ist ein Mysterium; eine »Blackbox«, von der niemand weiß,besser: wissen soll, was drinnen geschieht. Die Milizen desIslamischen Staats werden jetzt offenbar auf harscheste Weisemilitärisch eliminiert. Allerdings ist selbst das wohl nur ein Teilder Wahrheit. Die Ungewissheiten beginnen bei der Koalition selbst,die die Bezeichnung kaum verdient, weil jeder darin vor allem aufeigene Rechnung mitmischt. Der Öffentlichkeit wird wohlweislichverschwiegen, wer hier - neben den USA - tatsächlich in denBefehlsständen sitzt und Ziele auswählt.An der völkerrechtlichen Legitimität des Vorgehens gegen diesunnitisch-fundamentalistischen Milizen des Islamischen Staats (IS)bestehen keine Zweifel, wohl aber an der Art, wie dieser Krieg vonSeiten bestimmender Teile der Koalition geführt wird. Bereits bei derBefreiung oder besser Rückeroberung anderer irakischer Städte war esmehr als nur eine Ahnung, dass sich die »Befreier« um die Einhaltungdes Kriegsvölkerrechts wenig scherten. Amnesty International hat diesjetzt nur ein weiteres Mal unterstrichen.Die Amerikaner, denen Flächenbombardements von zivilen BereichenMossuls vorgeworfen werden, scheint ihr Wehklagen nach denrussisch-syrischen Luftangriffen beim Kampf um Aleppo jetzt nichtmehr zu interessieren. Wohl auch, weil es einen wesentlichenUnterschied zu Aleppo gab: Die Belagerten dort hattenAbzugsmöglichkeiten und nutzten sie am Ende auch. Von Mossul ist auchdarüber nichts bekannt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell