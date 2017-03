neues deutschland: Kommentar: Ein Bekenntnis - zum Vorstoß der Bundesregierung zur Rehabilitierung von verurteilten Homosexuellen

Berlin (ots) - Der Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas,der eine Rehabilitierung von verurteilten schwulen Männernvornehmlich aus der Nachkriegszeit vorsieht, wird seine Wirkung nichtverfehlen. Das Vorhaben ist eine Abrechnung mit der Vergangenheit, eskappt die Auswüchse jahrzehntelanger Homophobie. Zweifellos ist dasein wichtiger Schritt, der seit vielen Jahren überfällig war. Auchdie unmissverständliche Wortwahl von Maas, der frühere Verurteilungenals »Schandtaten« bezeichnete, war die richtige. Eine Aufhebung derUrteile und Entschädigungen wird nicht nur den Opfern helfen - sofernsie denn noch am Leben sind -, sondern das Gesetz wird auch für dieGegenwart eine Signalwirkung haben.Zwar ist in den letzten Jahren die Akzeptanz gegenüber Schwulenund Lesben spürbar gewachsen und eine wohltuende Gleichgültigkeit hatEinzug gehalten. Mittlerweile sind schwule Spitzenpolitiker undlesbische Unternehmerinnen selbstverständlich geworden. Doch es gibtnoch immer auch Milieus, in denen »schwul« ein Schimpfwort ist, indenen es für Homosexuelle nicht ratsam ist, sich zu outen. Noch immerhat sich etwa kein aktiver Fußballprofi zu seiner Homosexualitätbekannt. Der Lieblingssport der Deutschen gilt ja als Spiegelbild derGesellschaft. Soviel zur viel zitierten Toleranz.Solange Schwulen und Lesben Schikane und Mobbing droht, braucht esweiterhin Bekenntnisse - auch aus der Bundespolitik, wie jenenVorstoß des Justizministers Maas.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell