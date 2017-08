neues deutschland: Kommentar: Ausufernder Datenschmutz

Berlin (ots) - »Wenn du nichts verbrochen hast, musst du auchnichts fürchten«, sagt eine vermeintliche Weisheit. Meist, umÜberwachung und Datensammelwut zu rechtfertigen. Erneut wurde nunbewiesen, dass diese Aussage einer gefährlichen Naivität entspringt.Das Bundespresseamt hatte 32 Journalisten ihre Akkreditierungen beimG20-Gipfel wegen »Sicherheitsbedenken« entzogen. Nun kam heraus, dassdie dem Rausschmiss zugrunde liegenden Datensätze zum Teilrechtswidrig, veraltet oder schlicht falsch waren. Jahrezurückliegende eingestellte Verfahren; Verdächtigungen, bei denen esnie Ermittlungen oder Urteile gab; Verwechslungen sowie substanzloseVorwürfe - so etwas sorgte dafür, dass Journalisten in ihrerBerufsausübung behindert und kriminalisiert wurden. Das jüngstbekannt gewordene Ausmaß der Sammelwut betrifft jedoch nicht nurRedakteure. Sie haben als Student mal gekifft? Haben vor zehn Jahrenmal eine Kundgebung besucht? Dann befinden auch Sie sich eventuell ineinem der über eine Million Datensätze des Innenministeriums zu»politischen Straftaten« oder gehören zu den vermeintlichen 700.000Drogennutzern, über die der Staat Informationen sammelt. Aufgrunddieser intransparenten, willkürlichen Praxis wird die Notwendigkeitvon Reformen deutlich: Die Unschuldsvermutung muss im digitalenZeitalter trotz Terrors in den Institutionen verankert werden.Kontrolliertes Löschen statt Speichern sollte die Regel sein.Ansonsten könnten Sie der nächste Betroffene sein.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell