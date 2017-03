neues deutschland: Kommentar: Im Auftrag - über die Verwicklung der Bundeswehr in einen Luftschlag in Syrien mit 33 Toten

Berlin (ots) - Aufklärungsbilder der Bundeswehr haben offenbardazu beigetragen, dass die Anti-IS-Koalition 33 am Krieg Unbeteiligteumgebracht hat. Ups, wieder ein Kollateralschaden. Passiert eben ...Auch wenn versucht wurde, einen anderen Eindruck zu erwecken: Dieseit 2015 gegen den IS ausgeschickten deutschen Soldaten sind nichtals Landschaftsfotografen, fliegende Tankwarte oder Fluglotsenunterwegs. Sie sind wesentlicher Teil einer internationalenKriegsmaschinerie, die siegreich sein soll über gleichfallsmörderische Feinde.Nun wird - wie damals, als ein deutscher Oberst in Afghanistanüber hundert Menschen umbringen ließ - eine Untersuchung des»Vorfalls« verlangt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, doch längstnicht ausreichend. Woher wissen wir, dass die Toten in der ehemaligenSchule die ersten Opfer waren, die ob mangelhaft oder falschinterpretierter deutsche Aufklärungsergebnisse zu beklagen sind? Zufragen ist abermals und ehrlich nach den Grundlagen des Einsatzes.Der verstößt nicht nur nach Meinung von Pazifisten gegen dasGrundgesetz und das Völkerrecht.Die Soldaten, die in Auslandseinsätze ziehen, kämpfen nicht nurauf Befehl irgendeines Generals oder einer Ministerin. Sie haben -via Bundestag - den Auftrag des deutschen Volkes. Darf es da sein,dass diejenigen, die im Parlament inzwischen geradezu mechanischjedem Kriegs- und Kriseneinsatz der Bundeswehr zustimmen, sich jetzthinter einem UN-Mandat abducken? So einfach sollten es die Wählerihren Abgeordneten nicht machen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell