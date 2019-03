neues deutschland: Kommentar zu Athens Rückkehr an die Finanzmärkte: Die Ernte fahren andere ein

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Ein bisschen Normalität nach den schier nicht endenwollenden Krisenjahren ist inzwischen eingekehrt in Griechenland. DieWirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit sinkt, und der Staat kannsich auch wieder an den Finanzmärkten mit Geld eindecken. Darüberwerden sich vor allem die Gläubiger von EU und IWF freuen, die daraufhoffen, dass Privatanleger ihre Kredite übernehmen werden.Man sollte die Entwicklung aber nicht in allzu rosigen Farbenmalen. Laut einer aktuellen Statistik reicht bei jedem zweitenPrivathaushalt das monatliche Einkommen nicht aus - im Schnitt kommendiese nur 19 Tage gut über die Runden. Auch ist dieKonjunkturerholung recht schwach und hat den brutalen Einbruch derWirtschaftsleistung in den Krisenjahren noch lange nicht wettgemacht.Und gut ausgebildete junge Leute haben weiterhin kaum einePerspektive.Es wird ein langer und steiniger Weg aus der Talsohle sein, dochder Turnaround scheint geschafft. Dies ist nicht zuletzt einVerdienst der SYRIZA-Regierung, die schon unter der striktenKontrolle der Troika einige Sozialmaßnahmen auf den Weg gebracht hat.Doch belohnt wird die Linkspartei dafür wohl nicht, wenn sich dieUmfragen für die in einigen Monaten anstehenden Wahlen bestätigen.Derzeit sieht es nach einem Sieg der konservativ-wirtschaftsliberalenNea Dimokratia aus. Eines ist sicher: Die Investoren wie auch dieGläubiger werden sich dann noch viel mehr freuen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell