neues deutschland: Kommentar zu Armut, Hartz IV und Jens Spahn: Ganz arme Vorstellung

Berlin (ots) - Im Gepäck hatte Jens Spahn »leckeren Obstkuchen«,als er sich mit der Hartz-IV-Kritikerin Sandra Schlensog traf. Zueinem Selbstversuch, vom Hartz-IV-Budget zu leben, will er sich abernicht hinreißen lassen: Viele Bürger könnten es als »Farce«empfinden, wenn er versuche, mit ganz schmalem Geldbeutel zu leben -sein »beruflicher Alltag« käme auch dann der realen Lage einesHartz-IV-Empfängers nicht nahe.Nein, als eine derbe Komödie würden dies gewiss nicht vieleempfinden. Schon gar nicht jene, die von Armut betroffen sind oderunter Hartz IV leiden. Eher als Verhöhnung. Für Obdachlose gibt eskeine »Generalprobe« in der Frage, wo sie nächste Nacht schlafen. FürMillionen Vollbeschäftigte keine nächste »Vorstellung« neben einerdüsteren, wenn es um ihren Blick ins Alter geht. Für befristetBeschäftigte keine Vorfreude auf die nächste »Spielzeit«, wenn derVertrag schon in einem halben Jahr wieder endet und ein weiteres»Engagement« im Ungewissen liegt.Insofern ist es gut, dass Spahn von diesem Selbstversuch absieht -es wäre nicht mehr als ein Theaterstück mit doppeltem Boden.Existenzielle und vorsorgliche Angst, Vereinsamung, Demütigung, diedurch Armut millionenfach in vielen Facetten herrscht und droht - daswird einen Jens Spahn wohl nie ereilen. Das sei ihm gegönnt undgewünscht. Nur eins noch: »Kuchen« und »Armut«, wenn auch nichthistorisch verbürgt - ein ganz ungünstiger Zusammenprallverschiedener Lebenswelten.