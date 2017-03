neues deutschland: Kommentar zu Anti-Terror-Übung: Wenn es zu spät ist, klappt alles

Berlin (ots) - Läuft also. Ein paar Kommunikationsprobleme gibt'szwar noch, aber im Großen und Ganzen zeigte man sich durchauszufrieden mit dem gemeinsamen Üben von Bundeswehr und Polizei. Bei»Terroranschlägen katastrophalen Ausmaßes« sind die bewaffnetenOrgane der BRD also theoretisch in der Lage, miteinander zu arbeiten.Total beruhigend? Also irgendwie nicht so richtig. Tot sind dannnämlich schon so einige - weil Terroristen im Vorfeld unbemerkt vonden Sicherheitsbehörden mehrere zeitgleiche Angriffe in Deutschlandplanen, vorbereiten und schließlich auch verüben konnten. Ja, schonklar, Politiker wollen sich für den Fall der Fälle absichern (»Warengut vorbereitet«), der Bevölkerung signalisieren, dass sie alles imGriff haben (»Sind gut vorbereitet«), und nicht zuletzt dieDeutungshoheit über den Einsatz der Bundeswehr im Innernbehaupten(»Ist wichtig für die gute Vorbereitung«). So, eine Frage:Nachdem also geklärt ist, dass alle gut auf Leichenberge vorbereitetsind, wie sieht es denn mit allem davor aus? Wenn man für eineAntwort die bisherigen Erkenntnisse zum Fall Anis Amri, demAttentäter von Berlin, heranzieht, muss diese wohl heißen:»Terrorabwehr mit katastrophalem Ausgang«. Und da sind noch nichteinmal die - grob gesagt - außenpolitischen Versäumnisseeinberechnet. Bleibt unterm Strich: Wenn's richtig knallt, könnenalle beruhigt sein, das läuft. Bloß davor sieht's halt düster aus.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell