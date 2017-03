neues deutschland: Kommentar: Angestellt - zur Personalpolitik bei der Bahn

Berlin (ots) - Die Ernennung von Bahnchefs ist immer auch eineFrage der politischen Kräfteverhältnisse. Gute Kontakte zurBundesregierung oder gar das richtige Parteibuch sind wichtigereEntscheidungshilfen als bei anderen Stellenvergaben. Deshalb sprachvieles dafür, dass der CDU-Politiker Roland Pofalla die Nachfolge desim Verkehrsministerium in Ungnade gefallenen Rüdiger Grube antretenwürde. Doch weit gefehlt: Da der Bundestagswahlkampf seinen Schattenvorauswirft und die im Schulz-Hoch taumelnde SPD zunehmend nassforschagiert, war der Kanzlerin-Vertraute einfach nicht durchsetzbar. Undein Machtwort Angela Merkels hätte angesichts der vielen Probleme beidem Schienenstaatskonzern auf diese zurückfallen können. Und so wurdeganz neutral entschieden: Grubes rechte Hand, Finanzvorstand RichardLutz, soll es erst mal machen.Unpolitisch war die Entscheidung aber ganz und gar nicht. Der neueBahnchef, der sich vorrangig um gute Bilanzen gekümmert hat, wird dasPrimat der Umsatz- und Gewinnsteigerung noch verstärken. Eine Bahn imDienste der Kunden und Mitarbeiter - pünktlich, flächendeckend,sozial - ist nicht sein Metier. Wobei so etwas aber auch gar nicht inder Macht des obersten Eisenbahnangestellten desBundesverkehrsministeriums liegt: Die Weichenstellungen für einenechten Ausbau des umweltfreundlichsten Verkehrsträgers müssten ananderer Stelle vorgenommen werden. Doch angesichts der politischenKräfteverhältnisse ist damit auf absehbare Zeit nicht zu rechnen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell