neues deutschland: Kommentar zu Air Berlin: Die üblichen Verdächtigen

Berlin (ots) - Knapp 8600 Beschäftigte hat die insolventeFluglinie Air Berlin noch. Das sind 8600 Menschen, die nun um ihreJobs, ihre Existenz bangen müssen. Dabei ist offenkundig, dass siekeine Schuld an der Pleite der zweitgrößten FluggesellschaftDeutschland haben. Dass ein Investor wie die arabische Etihad Airwaysnach Jahren des Verlustes irgendwann kein Geld mehr in das marodeUnternehmen pumpen will und nun die Reißleine zieht, ist imKapitalismus leider ganz normal. An die Wand gefahren wurde AirBerlin schon früher - von Managern wie Hartmut Mehdorn und JoachimHunold, die größenwahnsinnige statt nachhaltige Pläne für dieFluglinie hatten. Hinzu kam das fatale Hoffen auf eine rechtzeitigeFertigstellung der Dauerbaustelle BER, das Air Berlin einst zumDrehkreuz für seine Maschinen machen wollte. So ist wie bei jederanderen Insolvenz auch bei dem Trauerspiel um Air Berlin dieRollenverteilung unter den üblichen verdächtigen Charaktermasken dieübliche. Auf der einen Seite gibt es die Manager, die alles in denSand gesetzt haben, aber angesichts ihrer dicken Gehälter höchstensein paar Krokodilstränen vergießen müssen. Auf der anderen Seite sinddie Beschäftigten, die erst mal nicht wissen, wie es weiter geht. Mankann nur hoffen, dass sich für sie doch noch alles zum Guten wendet.Und für die Manager, dass sie mal die Konsequenzen ihres Handelns zuspüren bekommen.