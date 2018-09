neues deutschland: Kommentar zu den Äußerungen Maaßens und Kretschmers zu Chemnitz: Gesagtes und Nichtgesagtes

Berlin (ots) - Provozieren, abtauchen, dann behaupten, falschverstanden worden zu sein, und damit die Verantwortung für dasvermeintliche »Missverständnis« auch noch auf die Empfängerabzuwälzen - Hans-Georg Maaßen hält sich dieser Tage mit seinenÄußerungen exakt an jenen kommunikativen Leitfaden, der bisherpolitischen Akteuren wie Trump oder aus der AfD vorbehalten war. Undso sollte man Maaßens Worte nun auch immer auf ihre beidenunterschiedlichen Adressaten abklopfen. Wahrscheinlich wird er imInnenausschuss irgendeine lahme und nichtssagende Erklärung vorlegen,wie und warum er »falsch verstanden« worden sei. Desto lahmer, destobesser in Richtung der anderen Adressaten und für sie - nämlichjener, die ihm in seiner Melange aus Verharmlosung und Medienscheltezustimmen, die Maaßen selbst weiter befeuert. Nein, hier will jemandnicht beschreiben - Informationen dafür hatten er und sein Amt ja garnicht genug -, hier will jemand Stimmungen beeinflussen und drehen.In Richtung jener Partei, mit deren Spitzenpersonal er viel öftersprach, als er selbst von sich aus zugegeben hat.Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat nun bestätigt, dass erwährend seiner Regierungserklärung zu Chemnitz (»kein Mob, keineHetzjagd«) schon von einem Angriff auf eine SPD-Gruppe wusste. Erhätte seine Rede aber dennoch so gehalten, »weil Demokraten durchWortwahl zur Beruhigung beitragen« sollten. Aber gerade Nichtgesagtesist in beiden Fällen beunruhigend.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell