neues deutschland: Kommentar zu Abschiebungen nach Afghanistan: Zweierlei Maß

Berlin (ots) - Die Bundesrepublik und andere westliche Länderspielen sich gern als Verteidiger der Menschenrechte auf. Zumindest,solange sie in Venezuela, China oder Kuba verletzt werden. Über dasGrundrecht von nach Deutschland Geflüchteten auf ein Leben ohne Angstvor Verfolgung, Folter und Tod, vor Hunger und existenzieller Notgehen Regierung und Behörden dagegen eiskalt hinweg. Asylanträgewerden abgelehnt, wo immer es geht, was sich an gesunkenenAnerkennungsquoten für Schutzsuchende aus etlichen Ländern zeigt.Jeder Fall, in dem ein Mensch durch Abschiebung gravierendenGefahren ausgesetzt wird, ist ein Skandal. Im Umgang mit Menschen ausAfghanistan erreichen Heuchelei und Ignoranz in Sachen Menschenrechteeinen beschämenden Höhepunkt. Gerade aus Bayern werden immer wiederbestens integrierte junge Afghanen in Abschiebehaft genommen und inMaschinen nach Kabul gezwungen. Sie werden in das laut UNO nebenSyrien gefährlichste Land der Welt geschickt, wo deutsche Soldatenvor allem damit beschäftigt sind, sich selbst oder ausländischeHelfer zu schützen. Und wo die Beamten, die die Abzuschiebendenbegleiten, aus Sicherheitsgründen nie den Kabuler Flughafenverlassen.Direkt von Abschiebung betroffen sind zwar bislang nur einigeHundert Menschen. Doch die Zwangsmaßnahmen sind auch eine Botschaftan Zehntausende in Deutschland lebende Afghanen ohne gesichertenStatus: Ihr braucht gar nicht zu versuchen, hier Fuß zu fassen.Irgendwann werden wir auch euch los.