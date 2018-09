neues deutschland: Kollegen des in der Türkei verhafteten Max Zirngast hoffen auf öffentlichen Druck

Berlin (ots) - Laut einer Redakteurin des re:volt Magazins, fürdas der am Dienstagmorgen in Ankara gemeinsam mit anderen verhaftete29-jährige Student Max Zirngast schrieb, wurde in demDurchsuchungsbefehl der Anti-Terror-Polizei unter anderem dieMitarbeit Zirngasts in einem sozialen Zentrum in Ankara angeführt,das alternative und kritische Sommerschulen für Kinder ärmererHaushalte organisiert. Dies sagte Joan Adalar gegenüber der in Berlinerscheinenden überregionalen Tageszeitung "neues deutschland"(Donnerstagsausgabe).Demnach habe der österreichische Staatsbürger bereits seit 2015 inder Türkei gelebt, er spreche fließend Türkisch und habe an derTechnischen Universität des Nahen Ostens in der türkischen Hauptstadtstudiert. Die Redaktion des Magazin fordere "nichts von dertürkischen Regierung oder der türkischen Justiz, weil wir wissen,dass sie am liebsten jede Opposition mundtot machen würden", soAdalar. "Wir fordern auch nichts von europäischen Regierungen, weilwir sehr gut wissen, dass sie, wenn es zu ihren geostrategischen undaußenpolitischen Zielen passt, reaktionäre und faschistoide Regimewie die von Erdogan durchaus unterstützen." Man glaube allerdings,dass öffentlicher Druck in der Lage sei, die Freiheit von Zirngast zuerreichen. Dementsprechend hoffe man auf eine "tatkräftigeSolidaritätskampagne".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell