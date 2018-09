neues deutschland: Koalition ohne Perspektive - Kommentar zur schwarz-roten Regierungskrise im Fall Maaßen

Berlin (ots) - Die Ursachen für die Krise der Großen Koalitionliegen tiefer, als es der Streit um den bisherigenVerfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen vermuten lässt. Es geht ummehr als nur um eine Meinungsverschiedenheit über die Zukunft eineshohen und rechtslastigen Beamten. Denn in der Regierung haben sichdrei Partner zusammengetan, die eigentlich nichts mehr miteinander zutun haben wollten. Nur das Platzen der Jamaika-Verhandlungen und dieAngst vor Neuwahlen machte die Neuauflage der Großen Koalitionmöglich. Die Parteien misstrauen sich gegenseitig. Zudem bewahrheitensich eigene Befürchtungen, dass viele Wähler mit dem schwarz-rotenBündnis unzufrieden sind und deswegen den Regierungsparteien denRücken kehren. Während die Spitzen von CDU und SPD lavieren undkeinen Plan haben, wie sie mit der verzwickten Situation umgehensollen, hat CSU-Chef Horst Seehofer den rechten Kurs seiner Parteiverschärft. In diesem Zusammenhang ist auch Seehofers Ankündigung zuverstehen, Maaßen trotz seiner Verharmlosung von rechtsradikalenHetzjagden in Chemnitz auf keinen Fall entlassen zu wollen. Obwohlsich Seehofer bisher in der Koalition durchsetzen konnte, muss er dasbaldige Ende seiner Karriere fürchten. Vor der bayerischenLandtagswahl steht er mit dem Rücken zur Wand. Selbst wenn sich dieParteien im Fall Maaßen einigen sollten, gibt es noch genügendKonfliktpotenzial, das sogar zu einem Bruch der Koalition führenkönnte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell