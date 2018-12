neues deutschland: Knappe Zeit: Kommentar zu den geringen Fortschritten im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels bei der UN-Klimakonferenz in Katowice.

Berlin (ots) - Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 war eineArt globaler Taschenspielertrick: Die Länder verpflichteten sich,gemeinsam die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß zu begrenzen- aber mit freiwilligen nationalen Maßnahmen, die bis heute weit vomerklärten Ziel weg sind. Durch die Einigung bei der UN-Konferenz inKatowice bekommt dieser Prozess nun deutlich mehr Verbindlichkeit. InZeiten, in denen Klimaschutzgegner etwa in den USA und BrasilienWahlen gewinnen, wo einflussreiche Länder wie Saudi-Arabien undRussland noch völlig von der Verlängerung des fossilenEnergiezeitalters abhängen, kommt dies schon einem Wunder gleich.Doch was nützt dies, wenn die Welt weiter fast ungebremst auf eineWand zurast, wie Klimaforscher warnen? Gerade bitterarme Länder, dienichts für die Erderwärmung können, aber mit ihrer kleinbäuerlichenLandwirtschaft besonders hart von Wetterextremen getroffen werden,sind schon jetzt mit den Schäden und Anpassungszwängen überfordert.Letztlich ist es die Frage, ob die großen Treibhausgasemittenten wiedie USA und die EU ihre Wirtschaftsweise ummodeln sowie die großenSchwellenländer andere Industrialisierungswege beschreiten. Dies isttrotz des erfolgreichen Abschlusses von Katowice nicht in Sicht.Druck und Protest von unten sind daher so notwendig wie eh und je.Doch zu viel sollte man sich davon nicht versprechen, da Verursacherund Opfer Zehntausende Kilometer weit auseinanderleben. Am UN-Prozessführt daher kein Weg vorbei. Doch die Zeit wird immer knapper.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell