neues deutschland: Klimapolitik der Ordoliberalen - Kommentar zu den Vorschlägen für eine Kohlendioxid-Bepreisung

Berlin (ots) - Für den wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream inDeutschland ist die Umwelt- und Klimaproblematik etwas von einemanderen Stern. Sie passt einfach nicht in die beschränkten Modellevon Angebot und Nachfrage, von Kosten-Nutzen-Rechnungen und einemsanften Ordnungsrahmen, der den Marktakteuren lediglich ein paargrobe Regeln vorgibt. Beim Klimaschutz geht es hingegen auch umdirekte staatliche Eingriffe in die Wirtschaft bis hin zu Verbotenund Mehrjahresplänen.Da sich viele Unternehmen wie Investoren aber längst ernsthaft mitdieser Frage beschäftigen, kommt auch die konservativeWissenschaftlerzunft langsam aus dem Knick und nimmt die früherbelächelten Umweltökonomen allmählich zur Kenntnis. Aber weniger ausselbstkritischer Einsicht, denn aus der Furcht heraus, dass ihr dieFelle wegschwimmen. Wenn schon eine - wie auch immer geartete -Transformation der Wirtschaftsweisen einsetzt, ist es bessermitzumischen als die alten Zeiten hochzuhalten.Doch diese Ökonomen weigern sich beharrlich, die ausgetretenenPfade zu verlassen: Nicht der Staat und die Politik dürfen den Weg indie CO2-neutrale Zukunft vorgeben, sondern der Markt soll es richten.Selbst die moderate Forderung nach einer Steuer aufTreibhausgasemissionen passt da nicht rein. Da hält man lieber denEmissionshandel hoch, obwohl der als zentrales Klimaschutzinstrumentder EU bisher überhaupt nicht funktioniert hat und viele Jahre mitihm vergeudet wurden, während die Erderwärmung weiter ungebremstihren Lauf nimmt. Beharren auf jahrzehntealten theoretischen Modellen- so geht Klimapolitik bei den Ordoliberalen.