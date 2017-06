Berlin (ots) - Während Donald Trump für die USA die Abkehr vonallen Klimaschutzzielen vorantreibt, sonnt sich Deutschland nachAnsicht des Klimapolitik-Experten Tadzio Müller zu Unrecht im Scheindes Ökovorreiters. "Deutschland ist kein Ökomusterland. Es ist,gerade wegen seines autobasierten Exportmodells und wegen seinesStatus als Braunkohleweltmeister, ein stinkender Ökosaustall, an demsich kein anderes Land der Welt orientieren sollte", schreibt derReferent für Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie bei derRosa-Luxemburg-Stiftung in einem Gastbeitrag für die in Berlinerscheinende Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe). DerMythos des grünen Deutschland sei international weit verbreitet. Dader globale Klimaprozess derzeit fast keine Fortschritte hergebe,müsse in der Öffentlichkeit daher irgendein rettendes Vorbilderfunden werden, dem alle nacheifern können, meint Müller.Deutschland sei aber das Gegenteil einer Ökoutopie. "Es ist zwarrichtig, dass soziale Bewegungen hier einige Erfolge erkämpft haben,vor allem den Atomausstieg und die Energiewende. Aber nicht einmal imStromsektor, der wiederum nur ein knappes Drittel des gesamtenEnergiesektors darstellt, sind wir Ökovorreiter", so Müller. Nochimmer komme mehr Strom aus Kohle (42 Prozent) als aus erneuerbarenEnergien und in absoluten Zahlen verbrenne die Bundesrepublik mehrvom dreckigsten aller fossilen Brennstoffe als jedes andere Land derWelt. Deutschland sei aber nicht nur ein Kohle-, sondern vor allemein Autoland. Denn Deutschlands internationaler Erfolg basieremaßgeblich darauf, "dass wir betrügerische Dreckschleudern im Restder Welt verticken, und so ziemlich jede politökonomische Maßnahmehierzulande darauf hinausläuft, noch mehr Autos verkaufen zu können".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell