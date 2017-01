neues deutschland: Klage von Herero und Nama kommentiert: Deutschland ist in der Pflicht

Berlin (ots) - Die Klage in New York ist die Flucht nach vorne:Seit vielen Jahren werden die Herero- und Nama-Völker von derBundesregierung hingehalten und ausgegrenzt. Dabei fordern sie nur,was recht und billig sein sollte: »Nicht über uns ohne uns« - sie,die Nachfahren der Opfer des deutschen Völkermords in Deutsch-Südwest(1904-1908), wollen an dem Dialog zwischen der deutschen und dernamibischen Regierung beteiligt werden. Und sie fordern, dass dabeidie Frage nach Reparationen für das erlittene Unrecht nichtausgespart wird, wie das die Richtschnur der Bundesregierung seitjeher ist. »Eine entschädigungsrelevante Entschuldigung wird es nichtgeben«, stellte 2003 einst Außenminister Joschka Fischer klar. Bisheute hat er mit seiner Unrechtsposition Recht behalten. DerAnerkennung des Völkermords durch Bundestagspräsident Norbert Lammertund die Bundesregierung 2015 sind keine substanziellen Taten gefolgt.Mehr als einen Dialog mit der namibischen Regierung, der in einegemeinsame Erklärung zum Völkermord münden soll, und die Zusage vonmehr »Entwicklungshilfe« ist die Bundesregierung bisher nicht bereitzuzugestehen. Das ist inakzeptabel. Und es ist gut, dass das im Kernschäbige Verhalten der Bundesregierung international zum Thema wird.Die Klage in New York folgt einer zivilrechtlichen Klage beimStändigen Schiedsgerichtshof in Den Haag im Mai 2016. DieBundesregierung steht in der Pflicht, Worten Taten folgen zu lassen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell