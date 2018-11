neues deutschland: Keine Freibriefe - Kommentar zur Schuldfrage im Russsland-Ukraine-Konflikt

Berlin (ots) - Was auch immer zwischen Kiew und Moskau Üblesgeschieht, im Westen ist die Schuldfrage noch vor der Untat geklärt.Nähere Prüfung oder gar Nachdenken sind nicht gefragt. Warumeigentlich soll Russland noch Rücksicht nehmen, wenn es ohnehinlängst verurteilt ist? Ein gefährlicher Freibrief!Nicht Kriegsgeschrei und Aufrüstung, sondern Vermittlung mit Blickauf Interessen und Zusammenhänge täten im Falle des Scharmützels beiKertsch gut. Dort verbindet die neue Brücke das russische Festlandmit der Krim. Die Halbinsel ist von höchstem strategischen Wert fürRussland. Wer hier unklare Manöver fährt, weiß genau, dass erprovoziert. Nicht nur einmal gab es ukrainische Drohungen, das Dinggehöre in die Luft gejagt - wie zuvor die Strommasten zur Versorgungder Krim.Was jedoch die Ukraine unternimmt, ist in den Augen des Westenswohlgetan. Für die Umsetzung von Minsk und den Frieden tut Kiew denTeufel - ungestraft. Ein gefährlicher Freibrief! Der westlicheVormarsch ins slawische Kern- und gewesene Bruderland der Russenbrachte nicht den verheißenen Segen. Moskau nahm ihn als Begründungzur Rettung seiner Stützpunkte und damit gleich der ganzen Krim vorder NATO.Der Präsident in Kiew beschwört nun den »großen Krieg«. SeinBotschafter in Deutschland fordert von Berlin wahrhaftig einUltimatum gegen Russland und die Entsendung der deutschen Marine insSchwarze Meer. Als wüsste niemand mehr, wie solches bereits einmalendete.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell