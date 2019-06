neues deutschland: Kataloniens Außenminister Bosch kritisiert Repression gegen katalanische Abgeordnete in Madrid und Brüssel

Berlin (ots) - Der katalanische Außenminister Alfred Bosch fordertSolidarität in der EU mit der Unabhängigkeitsbewegung. »Katalonienwar immer ein engagierter und zuverlässiger Partner beim Aufbau deseuropäischen Projekts und hat aktiv dazu beigetragen, das vielfältigeEuropa von heute und morgen zu gestalten«, schreibt Bosch in einemGastbeitrag für die Tageszeitung »neues deutschland«(Mittwochausgabe), der gleichzeitig in mehreren europäischenZeitungen erscheint. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung sehesich schwerer Repression ausgesetzt. »Im vergangenen Monat entzogendas spanische Parlament und der Senat fünf gewählten Vertretern,allesamt ehemalige Mitglieder der katalanischen Regierung, diederzeit vor Gericht stehen, ihren Vertretungsauftrag«, kritisiertBosch. Auch die Legitimität des EU-Parlaments könnte infrage gestelltwerden, so der Politiker, wenn gewählte katalanische Abgeordnete inBrüssel daran gehindert werden, ihre Rechte auszuüben.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell