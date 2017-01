neues deutschland: Kasachischer Historiker kritisiert westliche Strategie im Nahen Osten

Berlin (ots) - Der kasachische Historiker Bulat Sultanovkritisiert die westliche Strategie im Nahen Osten. Diese habe derislamischen Welt gezeigt, dass die westlichen Demokratievariantendort nicht erfolgreich seien. "Auf eine westliche Demokratie sind dieMenschen nicht vorbereitet." Das sagt Sultanov der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagsausgabe).Der Direktor des Instituts für internationale und regionaleKooperation der Deutsch-Kasachischen Universität in Almaty führt aus:Natürlich sei Saddam Hussein ein Diktator gewesen. "Aber statt untersolchen autoritären Führern leiden diese Länder jetzt unterBürgerkriegen." Er sieht insbesondere Zentralasien in einer Zeit desÜbergangs. "Wir streben zur westlichen Demokratie, brauchen aber nochZeit."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell