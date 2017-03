Berlin (ots) - Die Pläne der AfD, ihre parteinahe Stiftung unterdem Namen "Immanuel-Kant-Stiftung" aufzubauen, alarmiert die bereitsseit 2004 bestehende "Kantstiftung". Mit Blick auf das Ansinnen derAfD sagte Berthold Lange, Vorsitzender der in Freiburg ansässigenStiftung, der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Samstagausgabe): Dies sei eine "Horrormeldung". DasAnsinnen sei eine "Verhöhnung unseres Namenspatrons". Dass die AfDbereits eine entsprechende Internetpräsenz erstellt habe, stelle eine"Kaperung unserer Webseite" dar.Die Kantstiftung vergibt regelmäßig einen "Kant-Weltbürger-Preis",einen "Kant-Allmende-Preis" und Förderpreise für jungeWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich um die Forschungüber den Aufklärungsphilosophen und sein Werk verdient gemacht haben.Zweck der zum 200. Todestag Kants gegründeten Stiftung ist "dieFörderung mutiger und unabhängiger, kritisch-aufklärenderÖffentlichkeitsarbeit und Erziehung zum Schutz von Frieden,Menschenrechten, Demokratie und Umwelt und die Förderung derEinhaltung demokratisch-rechtsstaatlicher Prinzipien in dernationalen und internationalen Politik."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell