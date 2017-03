neues deutschland: Kabarettist Pufpaff: Bin eher schwarzhumoriger Gesellschaftskritiker als politischer Schuldzuweiser

Berlin (ots) - Sebastian Pufpaff zählt zu den derzeiterfolgreichsten Humorarbeitern des anspruchsvollen Fernsehens. Seit2013 verbindet der 40-Jährige in seiner Sendung »Happy Hour«politischen Humor mit gediegener Comedy. Er selbst sieht sich wenigerals politischer Schuldzuweiser im Stile des traditionellen Kabarettssondern eher als schwarzhumoriger Gesellschaftssatiriker", erklärt erim Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Samstagausgabe). "Die angestaubte Form des Kabarettsversteht unter politischem Humor immer noch, einen Politiker zunennen, die zugehörige Partei und dann deren Steuersystem durch denKakao zu ziehen. Mein Humor darf durchaus über Trump schimpfen,kümmert sich aber lieber um jene 47 Prozent Menschen, die ihn gewählthaben." Quotendruck seitens des Senders habe er noch nie verspürt,sagt der Kabarettist. "Wir sind mittlerweile bei 650.000 Zuschauernangekommen, was als Parallelangebot zu 'Tatort', Pro7-Blockbuster undRosamunde Pilcher im ZDF nicht schlecht ist. Unsere Künstler sindoffenbar nicht nur authentisch, sondern auch sehenswert."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell