neues deutschland: KORREKTUR (Sonderzeichen im Text): Parteispenden zum Jahresende - Spendable Rüstungslobby

Berlin (ots) - Parteispenden von Unternehmen sind Gift für dieDemokratie. Denn es besteht der begründete Verdacht, dass sich dieGönner Einfluss auf die Politik kaufen wollen. Regelmäßig fließengroße Beträge auf die Konten von Union, SPD, FDP und Grünen. ZumJahresende hat der Verband der Bayerischen Metall- undElektroindustrie wieder einmal einige Hunderttausend Eurolockergemacht. Davon hat insbesondere die CSU profitiert. Aber auchdie Oppositionsparteien FDP und Grüne strichen erneut große Summenein. Letztere erhielten 50.001 Euro. Dass im Vorstand des Verbandsauch Vertreter von Konzernen mit Rüstungssparten wie Diehl und AirbusDefence and Space sitzen, stört die einstige Friedenspartei offenbarnicht.Wenn die Grünen eines Tages an der Bundesregierung beteiligt seinsollten, werden sie vor der Frage stehen, ob sie sich weiterhin fürdie drastische Einschränkung von deutschen Rüstungsexporten einsetzenwerden, die oft in Krisen- und Kriegsgebiete gehen. In diesem Fallmüssten die Grünen wohl auf die großzügige finanzielle Unterstützungvon Verbänden verzichten, in denen die Hersteller von Kriegsmaterialeine wichtige Rolle spielen. Auch bei Parteispenden gilt, dass eskeine Leistung ohne eine Gegenleistung gibt. Und auf Großspenden sinddie Grünen angewiesen, wenn sie in den nächsten Wahlkämpfen diemitgliederstärkere SPD endgültig abhängen wollen. Die politischeMacht hat oft einen hohen Preis. Für die Grünen steht einmal mehr dieeigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell