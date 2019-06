neues deutschland: Jurist Andreas Fischer-Lescano: Deutschlands Haltung gegen Griechenland bei Sanktionen ist beschämend

Berlin (ots) - Deutschlands erneute Ablehnung eines Dialogs mitGriechenland über Weltkriegsreparationen, unter Berufung auf den 1990zur Wiedervereinigung unterzeichneten Zwei-plus-Vier-Vertrag, stößtbei dem Juristen Andreas Fischer-Lescano auf Kritik. "Es istbeschämend, dass die Bundesregierung mit so einer windigenArgumentation versucht, den Dialog über die rechtlichen undpolitischen Konsequenzen aus historischem Unrecht zu verhindern",sagte der Jura-Professor der Universität Bremender in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Essei schon perfide, "wenn Deutschland erst um einen Aufschub derZahlungsregulierung bittet und dann die Sache einseitig fürjuristisch und politisch erledigt erklärt", sagte Fischer-Lescano mitdem Verweis auf das Londoner Schuldenabkommen 1953, bei dem dieBundesrepublik um vorteilhafte Rückzahlungsbedingungen inklusiveAussetzung von Reparationszahlungen gebeten und sie erhalten hatte."Als Schuldner ist man nicht in der Position, Schlussstriche zuziehen - weder politisch noch rechtlich und schon gar nichtmoralisch." Griechenland hatte gerade erneut gefordert, in einenDialog über Reparationszahlungen für die von Deutschen verursachtenSchäden und begangenen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und im ErstenWeltkrieg zu treten und stellte 270 Milliarden Euro Schaden in denRaum.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell