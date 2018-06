neues deutschland: Jüdische Gemeinde Berlin: Urteil gegen 19-Jährigen wegen antisemitischen Übergriffs ist ein »schlechter Witz«

Berlin (ots) - Der Antisemitismusbeauftragte der JüdischenGemeinde zu Berlin, Sigmount Königsberg, hat das Urteil gegen einen19-Jährigen wegen eines antisemitischen Übergriffs auf zwei Kippatragende Männer als »schlechten Witz« bezeichnet. »Ich hätteerwartet, dass das Gericht Erwachsenenstrafrecht anwendet und einemehrmonatige Haftstrafe ausspricht«, sagte Königsberg der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Mittwochausgabe). Injedem Fall habe er sich ein stärkeres Signal des Rechtsstaatsgewünscht, so Königsberg. »Ich fürchte, dass manche dieses allzumilde Urteil als Freibrief ansehen, um Hatz auf Juden zu machen«,sagte der Antisemitismusbeauftragte. Der syrische Staatsbürger KnaanS. war am Montag vor dem Jugendschöffengericht am AmtsgerichtTiergarten zu vier Wochen Arrest und einem Besuch in der GedenkstätteHaus der Wannseekonferenz verurteilt worden. Das Gericht sah es alserwiesen an, dass der Angeklagte im April einen Israeli und einenDeutsch-Marokkaner wegen ihrer Kippa in Prenzlauer Berg zunächstantisemitisch beschimpft und im Anschluss auf den Israeli mit seinemGürtel eingeschlagen hatte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell